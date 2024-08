La décision de répondre à l'ennemi a été prise ( Hezbollah)

Cheikh Naim Qassem, secrétaire général adjoint du Hezbollah libanais, a mis l'accent sur la certitude de la réponse aux actions terroristes du régime sioniste.

Dans une interview accordée au réseau al-Manar, ce responsable du Hezbollah a également évoqué la réponse du régime sioniste suite à l'assassinat de Fouad Shukr, le haut commandant du Hezbollah lors d'une attaque israélienne sur Beyrouth : « La décision de répondre à la ennemi a été prise et cette réponse sera donnée par la volonté de Dieu Tout-Puissant".

Seyed Hassan Nasrallah, secrétaire général du Hezbollah libanais, avait auparavant menacé le régime sioniste et ses soutien d'attendre une imminente et a souligné que « cette réponse est définitive » et qu'il n'y a pas de discussion sur cette question.