L’Iran et le Qatar discutent des développements dans la région

Lors d’une conversation téléphonique, jeudi soir (15 août), le ministère iranien des Affaires étrangères par interim, Ali Bagheri et le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ont discuté des relations bilatérales et des moyens de les renforcer et de les développer.

Lors de cette conversation téléphonique, les deux parties ont discuté des derniers développements dans la bande de Gaza et dans les territoires palestiniens occupés et des efforts de médiation conjoints pour mettre fin à la guerre dans la région.

Au cours de cette conversation téléphonique, Bagheri et son homologue qatari ont également souligné la nécessité d'établir la paix dans la région ainsi que la nécessité de réduire les tensions en cours au Moyen-Orient.