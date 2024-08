Bagheri : L'assassinat d'Ismaïl Haniyeh est un crime impardonnable

Lors de la cérémonie du 77e anniversaire de l'indépendance de l'Inde, jeudi soir (15 août), le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri a déclaré : « Avec plaisir, j'adresse mes plus sincères félicitations à l'occasion du 77e anniversaire de l'indépendance du pays ami de l'Inde au gouvernement, à la nation, ainsi qu'à l'ambassadeur et aux diplomates de l'ambassade et à leurs familles. »

« L'indépendance est un mot plein de sens, qui a une grande valeur dans toutes les nations et qui ne connaît ni race, ni couleur, ni religion, ni géographie, et toutes les nations sont fières de l'avoir et sont prêtes à faire les plus grands sacrifices pour l'obtenir » a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Si aujourd'hui tous les peuples épris de liberté du monde respectent la lutte pour l'indépendance du peuple palestinien et condamnent le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et l'infanticide du régime sioniste, la raison en est considérée comme une caractéristique commune des nations dans leur désir de liberté. »

« L'assassinat d'Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas à Téhéran, qui était l'invité officiel de la République islamique d'Iran pour participer à la cérémonie d'investiture du nouveau président iranien Massoud Pezeshkian, est définitivement un crime impardonnable qui, en plus de violer la souveraineté et la sécurité nationale et l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran, porte atteinte à la stabilité et à la sécurité de la région, qui doit être fermement condamnée par tous les pays du monde, et des mesures dissuasives devraient être adoptées contre ce régime criminel et meurtrier d'enfants » a indiqué Bagheri.

La cérémonie du 77e anniversaire de l'indépendance de l'Inde, s'est tenue, jeudi soir (15 août), en présence de l'ambassadeur de l'Inde en République islamique d'Iran à l'hôtel Espinas Palace de Téhéran.