Le Hamas et le Jihad islamique condamnent l'attaque des colons sionistes en Cisjordanie occupée

Dans des communiqués séparés, le Hamas et le Jihad islamique palestinien ont condamné l'attaque des colons sionistes contre un village de Cisjordanie occupée, qui a entraîné le martyre d'un Palestinien.

Jeudi, les forces de l’occupation ont fait une descente dans plusieurs régions en Cisjordanie occupée, selon des sources locales palestiniennes, a rapporte l’agence de presse palestinienne wafa.

A Qalqiliya, les forces de l’occupation ont envahi la localité de Jayous à l’est de la ville et les véhicules militaires ont fait des tours dans les rues de la ville.

A Naplouse, les forces armées israéliennes ont pris d’assaut la localité de Qusra au sud de la ville.

D’ailleurs, les forces israéliennes ont ouvert le feu et le gaz lacrymogène en direction des citoyens et des heurts ont éclaté.

Le Hamas a dénoncé l’agression des colons israéliens contre la localité de Jit, au nord de la Cisjordanie, a rapporté la chaîne Al-Manar.

Dans un communiqué, le Hamas a appelé les Palestiniens de Cisjordanie à « se soulever contre l’occupation ».

Et d’ajouter : « Nous pleurons l’héroïque martyr Rashid Sada, qui a été tué par les tirs des milices de colons dans le village de Jit, et nous affirmons que ce sang innocent constituera une malédiction pour l’occupation. »

Le Hamas a en outre indiqué que l’agression contre la localité de Jit est une preuve concluante de l’approche israélienne et de ses plans d’extermination contre les terres et la population de la Cisjordanie.

Cette agression intervient alors qu’Israël mène, avec le soutien des USA, une guerre dévastatrice contre Gaza qui a fait plus de 132 000 martyrs et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, en plus de 10 000 disparus.