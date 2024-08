Gaza : 10 000 malades du cancer ont besoin d’une aide urgente

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé que 10 000 patients atteints de cancer dans la bande de Gaza ont besoin d'un traitement médical en dehors de la bande de Gaza en raison de l'effondrement du système de santé à Gaza.

Et d’ajouter : « Le régime occupant a interdit aux malades et aux blessés de Gaza de sortir de la bande de Gaza en fermant le point de passage de Rafah il y a 100 jours. »

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé vendredi ( 29 juin 2024) que plus de dix mille Palestiniens devaient être évacués médicalement de la bande de Gaza pour recevoir des soins.

Le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé, Tariq Yasarevic, a déclaré que plus de dix mille personnes devaient être évacuées et recevoir des soins médicaux en dehors de Gaza, ajoutant que six mille d'entre elles souffraient de chocs et plus de deux mille souffraient de maladies chroniques.

Il est à noter que les forces ennemies sionistes avaient occupé le côté palestinien du passage de Rafah, avant de le brûler et de le détruire, suite à leur invasion terrestre du gouvernorat de Rafah, au sud de la bande de Gaza, le 7 mai dernier.