Selon l'AFP, au cours d'une conférence de presse à Jérusalem (Al-Quds), le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a déclaré qu'il n'était pas opportun de discuter de "la rétorsion ou de la préparation d'une rétorsion israélienne" pendant les négociations diplomatiques en cours.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie française a condamné les agressions menées jeudi soir par des jeunes colons israéliens contre un village palestinien en Cisjordanie.

Selon le site d’information Zeitung Aussiedlerbote, face à la tension persistante au Moyen-Orient, l'Union européenne a exprimé ses préoccupations quant à la situation qui s'aggrave et a exhorté toutes les parties à éviter les actions qui pourraient empirer la situation. L'UE, y compris des pays comme la France et le Royaume-Uni, estime que le dialogue et la diplomatie sont la clé pour résoudre les conflits et maintenir la paix dans le monde.

De plus, les nations européennes ont insisté sur l'importance de respecter le droit international et la souveraineté, car elles estiment que la stabilité en Europe et dans le monde est étroitement liée à la paix au Moyen-Orient.

Le Royaume-Uni aussi plaide en faveur de la rupture du présent cycle destructeur d'agressivité mutuelle au Moyen-Orient

Ces déclarations ont été faites après que le ministre sioniste Israël Katz ait déclaré vendredi lors d'une réunion avec les ministres britannique et français des Affaires étrangères : « Si l'Iran attaque, nous nous attendons à ce que la coalition rejoigne Israël non seulement pour la défense, mais aussi pour attaquer des cibles majeures en Iran. »

Des images de vidéosurveillance de Jît, en Cisjordanie, montrent qu’un quartier palestinien a été attaqué par des colons sionistes en Cisjordanie, jeudi 15 août. L'assaut, dans lequel un homme a été tué par balle, a été qualifié d'"horrible" par les Nations unies ce vendredi.