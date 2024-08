L’Iran et le Qatar discutent des négociations de cessez-le-feu à Gaza

Le ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, Ali Bagheri a déclaré sur son compte X : « Ce soir, en réponse à l'appel téléphonique du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères du Qatar, des points de vue ont été échangées sur les développements de la deuxième journée de pourparlers pour mettre fin au génocide sioniste à Gaza. »

« Faisant référence au processus et aux résultats des négociations d'aujourd'hui à Doha, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani a expliqué les dernières questions et obstacles sur la voie de la conclusion d'un accord pour mettre fin aux crimes du régime d'occupation sioniste à Gaza » a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Compte tenu de l’agressivité et de la nature criminelle des sionistes à Gaza, j’ai mis en garde contre la tromperie et la malhonnêteté de la bande criminelle au pouvoir à Tel-Aviv et de leur principal partisan, les États-Unis, à la table des négociations. »

« En fournissant aux sionistes des armes de guerre, les États-Unis sont leurs complices et non un médiateur impartial. J’ai donc insisté sur l’utilisation de toutes les capacités pour forcer les agresseurs sionistes à cesser les massacres et les crimes à Gaza » a indiqué Bagheri.