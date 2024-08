Incendie au Canada : 25 000 personnes évacuées de Jasper (Province d’Alberta)

Téhéran (IRNA)- 25 000 habitants et touristes ont fuit le parc naturel et la ville de Jasper (Province d’Alberta) pour le plus important incendie depuis 100 ans, un feu actif sur 33.000 hectares et hors de contrôle.

Les milliers d'habitants qui avaient évacué en catastrophe la ville de Jasper, dans l'ouest du Canada, à cause d'un violent feu de forêt, ont pu retourner vendredi dans la municipalité de Jasper, a rapporté Le Figaro. L'incendie a détruit plus de 350 bâtiments sur plus de 1 100 dans cette ville touristique de 5 000 habitants. Selon Radio Canada, une grande partie du territoire albertain a connu une longue période de sécheresse à la sortie de l'hiver cette année, à tel point que bon nombre d'agriculteurs s'inquiétaient du bon déroulement des récoltes. Au total, 104 incendies sont actifs dans la province de l'Alberta. Avec le réchauffement climatique, le Canada est de plus en plus souvent frappé par des événements météorologiques extrêmes. Le gouvernement albertain prévoit de consacrer, d’ici 2029, une enveloppe de 125 millions de dollars pour le financement de projets axés sur la lutte contre la sécheresse et les inondations.