Israël tue plus de 40 000 Palestiniens à Gaza

Téhéran (IRNA)- La guerre incessante d'Israël contre Gaza a tué plus de 40 000 Palestiniens, dont au moins 16 456 enfants et plus de 11 000 femmes.

Le ministère de la santé de Gaza a annoncé ce sombre bilan, un chiffre probablement inférieur à la réalité puisque la plupart des 10 000 Palestiniens manquants seraient ensevelis sous des montagnes de décombres. La campagne acharnée d'Israël à Gaza, qui fait l'objet d'allégations de génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ), a déplacé plus de 90 % de la population de la bande de Gaza et créé une catastrophe humanitaire, aggravée par le refus généralisé d'Israël d'autoriser l'entrée de l'aide humanitaire essentielle à Gaza. Bien que la CIJ ait ordonné à Israël d'autoriser l'aide à Gaza, le mois de juillet a été marqué par les niveaux les plus bas d'aide entrant dans la bande de Gaza depuis octobre 2023, lorsque la guerre a commencé à la suite d'une incursion du Hamas dans le sud d'Israël qui a tué plus de 1 100 personnes, dont de nombreux civils israéliens. Dans un contexte de détérioration des conditions, la famine et des maladies mortelles telles que la polio se sont répandues dans la bande de Gaza.