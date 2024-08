Une forte explosion a été entendue à Haïfa et les Kriot

Selon l'Agence de presse palestinienne, les forces d'occupation continuent de lancer des centaines de raids et de tirs d'artillerie et de commettre des crimes dans toute la bande de Gaza, en perpétrant des massacres sanglants contre des civils et des crimes horribles dans les zones d'incursion, dans une situation humanitaire catastrophique en raison du blocus et du déplacement de plus de 90 % de la population.

Les avions de l'occupation israélienne ont détruit des immeubles résidentiels entiers dans la bande de Gaza, dans le cadre de la politique de destruction globale menée par l'occupation dans son agression permanente contre la bande de Gaza.

Des milliers de martyrs et de blessés ne sont toujours pas sortis des décombres en raison des bombardements continus de l'occupation et de la gravité des conditions sur le terrain, dans le cadre d'un siège étouffant sur la bande de Gaza et de restrictions sévères sur l'entrée du carburant et de l'aide vitale urgente pour soulager la situation humanitaire catastrophique.