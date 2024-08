L'occupation poursuit ses crimes avec le soutien absolu de l'administration américaine (Hamas)

Le Hamas a affirmé que l'occupation israélienne continue de commettre des crimes et des massacres contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza dans le silence mondial et avec le soutien absolu de l'administration américaine et des capitales occidentales, en faisant référence au massacre commis par l'occupation aujourd'hui dans la zone de Zawaida, au centre de Gaza, qui a coûté la vie à des dizaines de martyrs d'une même famille, dont la plupart sont des enfants.

Le mouvement a déclaré dans un communiqué samedi : « Ces violations et ces crimes contre les Palestiniens, y compris les enfants, les femmes et les personnes âgées, se poursuivent sous les yeux et les oreilles du monde entier, avec le soutien absolu de l'administration américaine et des capitales occidentales, qui continuent à fournir la couverture et le temps nécessaires au gouvernement extrémiste sioniste pour poursuivre la campagne d'extermination brutale dans la bande de Gaza, à la poursuite d'objectifs illusoires visant à soumettre notre peuple et sa résistance ».

Le mouvement a appelé la communauté internationale, les Nations unies et leurs institutions à rompre leur silence et à assumer leur responsabilité de protéger les Palestiniens, de mettre fin à ces crimes brutaux contre le peuple palestinien et de tenir les criminels de guerre sionistes responsables de leurs crimes brutaux.