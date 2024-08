Groupe de réflexion américain : « Réception de drones iraniens en Asie, Afrique et Amérique Latine »

Cette confession du centre américain sur le développement des drones iraniens, montre l’ampleur de l’utilisation des armes iraniennes dans les conflits internationaux.

La "Fondation pour la défense des démocraties" a déclaré : « Alors que l'administration Biden tente désespérément d'empêcher ou de limiter les attaques de missiles et de drones de l'Iran et de ses alliés contre Israël, il est sage de se rappeler que le Moyen-Orient est désormais rempli d'armes et de projectiles iraniens. »

Faisant référence à l'existence de certaines armes iraniennes au Liban, ce rapport indiquait que la première attaque historique de drone à longue portée du groupe Ansarollah du Yémen, menée contre Tel-Aviv et qui a fait un mort, a été menée par un drone de fabrication iranienne, qui a pu voler pour parcourir un vol de 2 600 km.

Selon l'analyse de ce groupe de réflexion américain, il ne s'agit pas seulement de sujets de préoccupation actuels, mais la République islamique profite d'un environnement international favorable pour devenir un marchand d'armes. L’un des avantages qui profite aux intérêts de l’Iran est le bon fonctionnement des armes à faible coût de Téhéran, tels que les drones, sur le champ de bataille. Un exemple clair en est le drone Shahid-136, qui a joué un rôle important dans la guerre Russie-Ukraine.

Les auteurs de ce rapport soulignent la nécessité d'une action stricte et unilatérale des États-Unis contre Téhéran et recommandent : « Les États-Unis et leurs alliés devraient également perturber le secteur d'approvisionnement iranien par des actions de sabotage contre les drones iraniens ou d'autres installations de production et de stockage d'armes. »