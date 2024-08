Classement Shanghai 2024 : 9 universités iraniennes parmi les top 1000

Le classement Shanghai 2024 a été annoncé. Un classement très attendu pour les amoureux de la science.

Dans certaines catégories, les universités iraniennes ont été classées parmi les top 100 dans le monde entier. Par exemple, dans l’ingénierie textile, l’université iranienne Amir Kabir a pu être le numéro 15 mondial, une fierté pour cette université qui dépasse même plusieurs universités françaises et américaines dans ce domaine.

Dans la science des Ressources hydriques, l’Université de Téhéran a été le numéro 37 dans le monde entier. Dans la gestion de l’Eau souterraine, les Perses antiques étaient toujours les pionniers avec leurs Qanats admirés même par l’UNESCO.

Dans le génie civil, le génie mécanique, les technologies alimentaires, l'ingénierie minière et notamment les sciences biomédicales, les universités iraniennes ont pu gagner la position 51-75 dans le classement mondial 2024.

Parmi les universités iraniennes, l’Université des sciences médicales de Téhéran (TUMS), est la numéro 1. Cette université a pu obtenir le classement 401-500 dans le monde entier.

Voici l’introduction de cet institut Shanghai sur cet établissement académique d’Iran :

« L'Université des sciences médicales de Téhéran (TUMS), fondée en 1851 sous le nom de Dar-ol-Fonoon, est le centre médical le plus ancien et le plus remarquable et le symbole de l'enseignement supérieur, de la recherche et du traitement en Iran. Avec une histoire de plus de 162 ans, elle est l'une des universités de sciences médicales les plus prestigieuses de la région. »

Dans ce classement, le deuxième degré appartient à l’Université de Téhéran.

« L'Université de Téhéran, symbole de l'enseignement supérieur iranien l'Université de Téhéran est la plus ancienne et la plus grande université d'Iran, fondée en 1934 et connue sous le nom de symbole de l'enseignement supérieur iranien. », a écrit le site du classement Shanghai à-propos de cette université iranienne.

La seule université provinciale d’Iran dans ce classement mondial est l’Université de Tabriz présentée par le site Shanghai par ces mots :

« L'histoire de l'enseignement supérieur à Tabriz, bien connue pour être le berceau de la civilisation pendant des siècles, remonte à environ 720 ans, lorsque le complexe Rab' l-Rashidi a été fondé et que des scientifiques renommés de différentes parties du monde se sont réunis dans ce centre universitaire. Héritant de ce contexte historique, l'Université de Tabriz est la deuxième plus ancienne université d'Iran et ses activités académiques ont commencé en 1947 avec deux facultés de littérature et de médecine. »



Le classement académique des universités mondiales (ARWU) est reconnu comme le précurseur des classements universitaires mondiaux et le plus fiable. L'ARWU présente chaque année les 1000 meilleures universités de recherche du monde sur la base d'une méthodologie transparente et de données objectives de tiers.

Le classement académique 2024 des universités mondiales (ARWU) est publié par ShanghaiRanking Consultancy.