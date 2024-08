Plus de 80 % de la structure urbaine ont été détruites à Gaza

En ce qui concerne l'évacuation des citoyens, les équipes de la défense civile ont réussi à évacuer 25 430 familles des zones dangereuses de la bande de Gaza.

La défense civile a déclaré : « L'occupation a largué environ 85 000 tonnes d'explosifs sur la bande de Gaza, ce qui a entraîné la destruction de plus de 80 % de la structure urbaine et de 90 % de l'infrastructure, dont 17 % sont des armes non explosées et sont considérées comme des restes dangereux qui menacent la vie ».

En ce qui concerne les restes de la guerre, la défense civile a signalé que plus de 90 enfants sont morts en martyrs après avoir manipulé les restes de l'occupation, qui ressemblent à des conserves.

En ce qui concerne les affirmations de l'occupation sur la « zone de sécurité », la défense civile a souligné que l'occupation confine les Palestiniens dans une zone qu'elle prétend être « humanitaire et sûre », ce qui équivaut à seulement 10,5 % de la superficie de la bande de Gaza.