Le rapport du Wall Street Journal sur l'assassinat de M. Shukr est une histoire fabriquée et pleine de mensonges (Hezbollah)

Dans une déclaration, les médias du Hezbollah ont souligné que l'article publié par le Wall Street Journal est « plein de mensonges » et « sans aucun fondement ».

« Aucun des trois journalistes du Wall Street Journal qui ont apposé leur nom sur l'article n'a jamais rencontré de responsables du Hezbollah », précise le communiqué.

La déclaration se poursuit : « Par conséquent, le faux article et la source qui lui est attribuée ne sont rien d'autre que l'imagination de ses auteurs, et son seul but est de promouvoir et de propager l'ennemi sioniste.

Il a ajouté que c'est « ce que le journal mentionné et un certain nombre de médias libanais et arabes, qui ont publié cette fausse histoire sans aucun examen ou contrôle, et ont fondé leurs positions sur elle au service du projet sioniste ».

Des médias affiliés à l'ennemi sioniste, ainsi que des journaux arabes et occidentaux, avaient cité le Wall Street Journal, affirmant que « l'opération d'assassinat de l'occupation qui visait M. Shukr comprenait la pénétration du réseau interne du Hezbollah, en plus d'un appel téléphonique qui l'a conduit au septième étage de l'immeuble dans lequel il vit et travaille également » avant qu'il ne soit pris pour cible, selon le journal américain.

Al-Sayyid Mohsen est devenu un martyr « sur le chemin de Jérusalem » le soir du 30 juillet, après que l'occupation israélienne l'a assassiné dans un attentat à la bombe visant un immeuble résidentiel à Haret Hreik, dans la banlieue sud. L'agression israélienne a causé la mort de sept martyrs, dont le conseiller iranien Milad Bedi.