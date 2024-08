Devant le tribunal de l'histoire, tous les gouvernements et toutes les nations sont responsables du génocide à Gaza (Kanaani)

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani a déclaré sur son compte X : « L’étonnante inaction des organisations internationales et le manque d’action efficace des pays islamiques et arabes, ainsi que le soutien incessant des États-Unis et de leurs alliés occidentaux au régime d’apartheid sioniste ont conduit au martyre de plus de 40 000 personnes. »

Le porte-parole de la diplomatie iranienne a ajouté :« Environ 15 000 martyrs sont des enfants et les corps d'environ 10 000 martyrs palestiniens sont enterrés sous les décombres. »

« Pour le monde apparemment civilisé d'aujourd'hui et pour les organisations et institutions internationales, il est considéré comme une honte éternelle qu'un faux régime se soit moqué du droit international, et sous les yeux du monde entier, ce régime d’apartheid commet librement et de la manière la plus odieuse le génocide d’une nation historique et enracinée » a-t-il indiqué.