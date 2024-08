Les négociations de cessez-le-feu à Gaza n'ont rien à voir avec le droit légitime de l'Iran de riposter à l'assassinat de Haniyeh

Téhéran-IRNA- Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani a déclaré : « La réponse de l'Iran à l'assassinat du martyr Haniyeh en tant qu'invité officiel de l'Iran et la question des négociations de cessez-le-feu dans la guerre à Gaza sont deux questions distinctes. Nous étions et sommes le partisan régional et international le plus ferme et le plus important en faveur de l’arrêt de la guerre et du cessez-le-feu à Gaza, et nous continuons de de soutenir toutes les mesures prises dans ce sens. »

Lors de sa conférence de presse, ce lundi (19 août), le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanaani a déclaré : « Le régime israélien a montré qu'il n'a aucune volonté d'établir un cessez-le-feu à Gaza, et ce régime n’a pas cessé de tuer le peuple palestinien. » « D’un autre côté, le Hamas a déclaré que le régime sioniste a présenté de nouvelles conditions, ce qui montre que ce régime n'a aucune volonté d'établir un cessez-le-feu à Gaza, et aujourd'hui la balle est dans le camp des États-Unis et du régime sioniste » a-t-il ajouté. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a indiqué : « L'Iran utilise toutes ses capacités sur la base de tous les principes internationaux pour maintenir sa sécurité contre l'agresseur, et la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, a la responsabilité de soutenir la paix et la sécurité internationales, et il faut s'y tenir. » Et de poursuivre : « Nous avons le droit de défendre notre intégrité territoriale et notre souveraineté nationale contre l’agresseur. Nous avons immédiatement demandé la séance extraordinaire du Conseil de sécurité de l’ONU et, malgré les bonnes positions avancées par certains pays lors de cette réunion, les États-Unis et d'autres pays ont empêché le Conseil de sécurité de remplir ses fonctions. » « Les négociations de cessez-le-feu n'ont rien à voir avec le droit inhérent et légitime de l'Iran de riposter à l'agresseur et de punir le régime sioniste pour l'assassinat du martyr Islamil Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, à Téhéran » a souligné Kanaani. « Le droit légitime de l'Iran de riposter à l'assassinat du martyr Ismaïl Haniyeh en tant qu'invité officiel de l'Iran et la question des négociations de cessez-le-feu à Gaza sont deux questions distinctes » a-t-il indiqué.