Le Hezbollah lance de nouvelles attaques à la roquette et au drone contre des sites militaires israéliens

Le Hezbollah a indiqué que les attaques menées par des essaims de drones en piqué avaient visé une caserne près d'Acre et une base logistique, faisant un certain nombre de morts et de blessés parmi les Israéliens.

Ces attaques ont été menées en réponse à ce que le Hezbollah a décrit comme une « attaque et un assassinat » perpétrés par Israël dans la région de Cadmus, dans le sud du Liban, où Israël a déclaré avoir pris pour cible un « commandant » de la force Radwan du Hezbollah lors d'une frappe aérienne.