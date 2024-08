Iran : les allégations d’ingérence dans l’élection présidentielle américaine sont sans fondement

La délégation de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a déclaré, lundi soir, en réponse aux questions concernant l'ingérence de Téhéran dans l'élection présidentielle américaine de 2024 : « De telles allégations sont sans aucun fondement », ajoutant que « Comme nous l’avons déjà annoncé, l’Iran n’a aucun but ni aucune motivation pour cela. »

La délégation iranienne auprès des Nations Unies a ajouté : « L’Iran n’a pas d’objectif ni de plan pour une cyberattaque. La question des élections américaines est une question interne dans laquelle l’Iran n’est pas impliqué. »

Plus tôt, la délégation iranienne d'Iran auprès des Nations Unies, en réponse à des questions concernant un rapport de Microsoft concernant l’ingérence de l'Iran dans les élections américaines par le biais de cyberattaques, a déclaré : « L'Iran a été victime de diverses opérations cyber-offensives contre les infrastructures, les centres de services publics et les industries du pays. La cyber puissance iranienne est défensive et proportionnée aux menaces auxquelles elle est confrontée. »