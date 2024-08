Les Palestiniens lancent des attaques majeures contre les positions israéliennes à Gaza

Dans un communiqué publié mardi, les Brigades Izz al-Din Al-Qassam, l'aile militaire du Hamas, ont annoncé que leurs combattants avaient réussi à faire exploser une bombe antipersonnel parmi un groupe de forces israéliennes stationnées à l'intérieur d'un bâtiment près de l'école Al-Qadisiyah à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, causant la mort ou la blessure de plusieurs sionistes, a rapporté le réseau d'information Al Mayadeen, basé à Beyrouth.

Les Brigades Al-Qassam ont également ajouté que leurs combattants avaient pris pour cible un autre groupe de l'armée du régime sioniste à l'intérieur d'une maison à Tal Al-Sultan, à l'ouest de Rafah, et détruit un char militaire sioniste (D9).

En plus, les Brigades Al-Quds, une branche militaire du Mouvement du Jihad Islamique Palestinien, ont annoncé dans un communiqué que leurs combattants ont ciblé avec des obus de mortier l'emplacement d'un rassemblement de soldats sionistes qui s'étaient infiltrés près de l'école Omar Al-Agha dans la zone d'al-Qarara, au nord-est de Khan Yunis.

Les Brigades de la Résistance Nationale, également connues sous le nom de Forces du Martyr Omar Al-Qasim, ont annoncé que leurs combattants ont fait exploser une bombe anti-personnelle parmi les soldats ennemis, tuant et blessant un certain nombre d'entre eux dans les quartiers al-Salam de l'est de Rafah.