Le Hamas tient l'administration américaine pour responsable de la poursuite des massacres

Douze Palestiniens sont morts en martyrs et d'autres ont disparu sous les décombres, tandis que des dizaines d'autres ont été blessés lorsque l'armée d'occupation a bombardé l'école Mustafa Hafez, qui accueille 700 personnes déplacées, mardi après-midi, selon les données publiées par la défense civile de Gaza.

Le Hamas a tenu le président américain Joe Biden et son administration pour entièrement responsables de la poursuite des massacres contre notre peuple, « qui n'auraient pas continué sans la complicité totale des Américains et le soutien politique et militaire qu'ils apportent au gouvernement extrémiste sioniste ».

Le Hamas a appelé la communauté internationale, les Nations unies et leurs institutions à travailler d'arrache-pied pour mettre un terme à ces crimes et violations constants contre des civils non armés.

Il a également demandé à la Cour pénale internationale de documenter le massacre et d'activer les poursuites contre les dirigeants de l'occupation pour ces crimes sans précédent dans notre histoire moderne.

Selon les données de la défense civile, l'armée d'occupation a bombardé 9 écoles abritant des centaines de personnes déplacées dans la bande de Gaza au cours du mois d'août.