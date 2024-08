L'Iran et Cuba s'expliquent sur les sanctions américaines illégales lors de la réunion de la BTWC

Le ministère iranien des Affaires étrangères, l'Institut Pasteur d'Iran et l'Institut Razi de recherche sur les vaccins et les sérums, en coopération avec leurs homologues cubains, ont exposé, lors de la quatrième réunion du groupe de travail sur le renforcement de la Convention sur les armes biologiques (BTWC) qui se tient à Genève (Suisse), les effets et les obstacles causés par les sanctions américaines illégales et unilatérales sur l'utilisation par les pays des sciences et des technologies biologiques.

Les représentants du Razi Vaccine & Serum Research Institute et de l'Institut Pasteur d'Iran ont évoqué les réalisations du pays dans le domaine des sciences biologiques et des exemples de coopération internationale avec des pays tels que le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, l'Ouzbékistan et Cuba dans le domaine de la production de vaccins et de sérums et de l'organisation de divers cours de formation dans le domaine des sciences biologiques, et ont abordé les défis auxquels l'Iran est confronté pour bénéficier de ses droits internationaux en raison des sanctions illégales et unilatérales imposées par les États-Unis.

En tant que traité international sur l'interdiction des armes de destruction massive, la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes biologiques est entrée en vigueur en mars 1975, et 187 pays y ont adhéré à ce jour.

En imposant des sanctions et des barrières illégales, et en violant leurs obligations juridiques internationales, les États-Unis violent le droit des pays à la coopération internationale et à bénéficier des capacités des sciences biologiques.