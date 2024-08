Mission iranienne à l'ONU : les crimes du régime génocidaire israélien sont "sans précédent"

Le représentant de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a déclaré mardi 20 août, heure locale : l'armée dite « morale » a massacré sans pitié près de 41 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, et plus de 10 000 d'entre eux sont portés disparus et toujours non identifiés.

Le représentant de l'Iran aux Nations Unies a ajouté : "Les crimes du régime génocidaire israélien sont sans précédent. Voyez comment les fanatiques ont défini la moralité à leur manière."

Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé que depuis le début de la guerre de Gaza (début octobre 2024), le nombre de martyrs dans la bande de Gaza a atteint 40 500 et le nombre de blessés 92 401, dont 33% d'enfants, 8,6 % des personnes âgées et 18,4% sont des femmes.