Nouvelles attaques de drones et de missiles du Hezbollah contre la Galilée et le Golan occupés

A cet égard, le réseau Al-Manar, citant des sources bien informées, a annoncé que l'alarme avait été tirée dans plus de 16 villes et casernes du nord de la Palestine occupée.

Selon ces sources, suite aux attaques de drones et de missiles du Hezbollah, des sonnettes d'alarme ont été tirées à Beit Hillel, Kfar Gilead, Metula, Mayan Baruch, Moskav Aam, Kiryat Shmona, Margaliot, Al Manara, Dafneh, Havashrim, Al Hajjar, Dan Vashnir et Shear Yeshov.

Certaines sources affirment que la sonnette d’alarme a été tirée dans le nord du Golan occupé par la Syrie.

Des sources médiatiques ont également fait état d'attaques de drones et de missiles du Hezbollah libanais dans les zones mentionnées.

Certaines sources ont également annoncé qu'à la suite des frappes de drones armés du Hezbollah sur des zones du Golan occupé, des incendies se sont déclarés dans plusieurs zones.