Iran : la réponse à Israël sera dans l’espace et dans le temps le moins attendu

New York (IRNA) - Le représentant de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a annoncé le moment choisi pour la réponse de Téhéran au régime israélien suite à l'assassinat d'Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas : « La réponse de l'Iran sera dans le moment, et dans les conditions, les moins attendus par ce régime. Peut-être que lorsque leurs yeux seront tournés vers le ciel et l’écran radar, ils seront surpris par le sol, et peut-être par une combinaison des deux. »

Selon IRNA, le représentant de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, mardi soir, heure locale a déclaré : « La réponse de l'Iran devrait avoir deux résultats clairs. Premièrement, il doit punir l'agresseur pour terrorisme et violation de la souveraineté nationale de l'Iran. Deuxièmement, cela devrait renforcer la puissance de dissuasion de l'Iran et amener le régime sioniste à éprouver de profonds remords pour empêcher toute agression future. » Le représentant de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies a également déclaré : « En outre, la réponse de l'Iran devrait éviter un éventuel effet négatif sur un éventuel cessez-le-feu (à Gaza). La réponse de l'Iran sera probablement dans le temps, dans les conditions et de telle manière que ce régime donne le moins de possibilités. Peut-être que lorsque leurs yeux seront tournés vers le ciel et l’écran radar, ils seront surpris par le sol, et peut-être par une combinaison des deux. »