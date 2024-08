Experts israéliens : La guerre à Gaza a provoqué l’effondrement de l’économie israélienne

Après environ 320 jours d'agression sioniste-américaine contre la bande de Gaza, l'économie sioniste souffre toujours des graves effets de la guerre, du déficit, de l'inflation, de la déflation, de la récession, des départs de capitaux et des réductions de crédit, qui s'aggravent de jour en jour, a rapporté l’agence de presse saba.

Avec la poursuite de ses opérations militaires et l'épuisement de ses divers types de ressources, l'ennemi sioniste se trouve à un carrefour économique critique, dont les effets sont clairement évidents dans la forte baisse de la croissance, les taux d'inflation élevés, l'aggravation du déficit financier, la diminution de la cote de crédit, etc.

Les médias ennemis sionistes ont confirmé mardi que l'économie sioniste s'est contractée de 0,4 pour cent entre avril et juin dernier, sur une base par habitant en fonction de la croissance démographique, et que la production et les exportations des entreprises ont également diminué, selon les données du Bureau central des statistiques.



Les données préliminaires publiées dimanche dernier par le Bureau central des statistiques ont montré que l'économie sioniste a connu une croissance plus lente que ce que prévoyaient les experts pour le deuxième trimestre de cette année, en raison de la guerre qui dure depuis plus de dix mois avec la résistance palestinienne.