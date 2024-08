Kanaani sur Gaza : le vrai visage de l'Occident est démasqué

À l'occasion de la Journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme, le 21 août, une conférence a été organisée à Téhéran en présence des hauts diplomates iraniens.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a prononcé un discours lors de la 8ème conférence de la commémoration des victimes du terrorisme, qui s'est tenue aujourd'hui.

En 2017, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de proclamer le 21 août Journée internationale du souvenir, en hommage aux victimes du terrorisme, afin d’honorer et de soutenir les victimes et les survivants du terrorisme et de promouvoir et protéger le plein exercice de leurs libertés et de leurs droits fondamentaux.

Voici une adaptation du discours prononcé par le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères :

Cette année, nous célébrons cette journée dans une situation où le plus grand terroriste d'État du monde, le faux régime sioniste tue des enfants de la Palestine, avec le soutien total et illimité de certains gouvernements qui revendiquent les droits de l'homme, comme les États-Unis et l'Angleterre.

Parler de respect pour les victimes du terrorisme est un slogan vide de sens quand 4 enfants palestiniens sont tués toutes les heures par le régime israélien et que chaque jour une quarantaine d’enfants palestiniens perdent leur mère dans les attaques terroristes sionistes.

Les institutions internationales et les gouvernements occidentaux ont fermé les yeux sur ce crime contre l’humanité sans précédent et se sont abstenus de prendre la moindre mesure pour mettre fin à ce crime israélien vieux de 80 ans.

Pendant ce temps, certains pays occidentaux, en particulier le gouvernement américain, prétendent lutter contre le terrorisme. Ces Etats occidentaux ont créé l’identité terroriste la plus dangereuse au monde, le régime sioniste, et le soutiennent pleinement.

La vraie paix ne s’obtient qu'à l’ombre de la justice et de la mise en œuvre de cette justice contre les oppresseurs et les criminels.