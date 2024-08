Sahara occidental : Une réflexion iranienne sur les positions de la France, du Maroc et de l’Algérie

Dans une interview accordée au site Internet du Conseil stratégique des relations extérieures, Morteza Makki a déclaré : « Le changement de position du gouvernement français concernant la crise du Sahara occidental est l'un des derniers changements dans les positions des acteurs régionaux et extrarégionaux. À l'occasion du 25e anniversaire du règne de Mohammed VI, roi du Maroc, le président français a annoncé qu'il soutenait la position de Paris concernant la région du Sahara occidental. »

« Le Maroc a soutenu l'idée d'accorder une autonomie [superficielle] à la région du Sahara occidental pour mettre fin à la crise de cinq décennies que traverse ce pays. Le Maroc est un ancien protectorat français. L’Algérie est aussi une ancienne colonie française. Les deux Etats ont connu de profondes divergences sur la souveraineté de la région du Sahara occidental. La Mauritanie était un autre pays d'Afrique qui revendique une partie de la souveraineté du Sahara occidental. Mais en 1979, ce pays a conclu un accord avec le Front Polisario en tant que mouvement indépendantiste dans la région du Sahara occidental », a ajouté Makki. Il a déclaré : « la région du Sahara occidental est une ancienne colonie espagnole ; En 1973, le Front Polisario a lancé sa campagne visant à expulser les Espagnols de cette zone, et en 1975, l'Espagne a quitté cette zone. »

Soulignant que le Maroc revendique la souveraineté sur la région du Sahara occidental, ce spécialiste iranien des relations internationales a poursuivi : « D'un autre côté, l'Algérie souhaite organiser un référendum auprès de la population d'un demi-million d'habitants de ce territoire pour déterminer le sort du Sahara occidental. Mais les deux pays n’ont pas réussi à trouver une solution globale pour résoudre la crise du Sahara occidental au cours des cinq dernières décennies. »

Morteza Makki a souligné : « Bien entendu, le rôle des acteurs extra-régionaux dans la détermination du sort de la région du Sahara occidental ne doit pas être ignoré ; La France et les États-Unis sont deux acteurs extra-régionaux qui jouent un rôle important dans la création d’une crise dans le Sahara occidental. Les États-Unis ont annoncé qu'ils soutenaient la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental à condition que le Royaume reconnaisse le régime israélien. »

L'expert des affaires européennes a également déclaré à propos de la position de Paris : « La France essaie de continuer à jouer un rôle actif dans les processus politiques de la région de l'Afrique du Nord. Pour cette raison, la position de ce pays à l’égard du Sahara occidental peut probablement avoir un grand effet sur les processus politiques et les négociations entre acteurs régionaux et extra-régionaux. »

Makki a en outre expliqué que c'est la raison pour laquelle le gouvernement algérien a eu une vive réaction à l'annonce du soutien de la France à la position du Maroc concernant l'autonomie du Sahara occidental et a appelé son ambassadeur en France. De plus, avec le changement de position de la France concernant le sort du Sahara occidental, l'alignement des pays jouant un rôle dans l'une des plus longues crises de la région d'Afrique du Nord va changer. »

Il a expliqué : « Actuellement, l'Amérique, la France et un certain nombre de pays européens soutiennent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. En même temps, la plupart des pays africains, y compris l'Union africaine, soutiennent la position de l'Algérie visant à organiser un référendum pour déterminer le sort du Sahara occidental par les habitants de ce territoire. »

Makki estime que le changement de position de la France sur le sort du Sahara occidental n'aidera pas à résoudre la crise dans cette région, mais rendra la crise plus compliquée. Selon lui, « La France tente d'utiliser la question du Sahara occidental comme un outil pour obtenir des concessions du Maroc et de l'Algérie et pour faire pression sur le gouvernement algérien. »

Tout en soulignant l'impact profond des divergences entre l'Algérie et le Maroc sur la région du Sahara occidental dans les approches de politique étrangère de ces deux pays, cet expert des questions européennes a expliqué : « Le Maroc a tenté de profiter de cette situation en obtenant le soutien des gouvernements occidentaux qui sont extrêmement lents à prendre leur position sur la région du Sahara occidental. D'autre part, le Maroc, en reconnaissant le régime israélien, a été placé dans le rang des pays arabes qui entretiennent des relations politiques, économiques et même sécuritaires étroites avec Tel-Aviv. »

« Mais l'Algérie essaie de soutenir la position de la nation palestinienne dans les institutions internationales et a toujours été au rang des pays qui soutiennent la Palestine. », a souligné cet expert iranien.

Enfin, Makky a indiqué que le changement de position du gouvernement français à l'égard de la région du Sahara occidental approfondira et élargira les divergences entre l'Algérie et Paris et, d'autre part, élargira la coopération politique, économique et sécuritaire entre la France et le Maroc.