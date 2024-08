Téhéran a encore une fois condamné la poursuite du génocide brutal du peuple palestinien à Gaza

Nasser Kanani a noté sur X que le 21 août, c’est la date d’anniversaire du crime d'incendie de la mosquée Al-Aqsa, première qibla des musulmans, par les sionistes.

L'Organisation de la coopération islamique (OCI) a nommé ce jour “Journée mondiale des mosquées” à la suggestion de la République islamique d'Iran.

En cette Journée internationale des mosquées, nous condamnons fermement les attaques répétées du régime sioniste contre la mosquée Al-Aqsa, la poursuite du génocide brutal du peuple palestinien opprimé et les horribles destructions perpétrées par les sionistes dans la bande de Gaza, et nous renouvelons notre appel au monde pour qu'il prenne des mesures pratiques, immédiates et efficaces contre cette entité d'apartheid, a souligné le porte-parole de la diplomatie iranienne.

Au cours des dix derniers mois, les sionistes ont martyrisé plus de 40 000 Palestiniens, dont des milliers d'enfants, de nourrissons et de femmes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. Ils ont détruit et vandalisé des mosquées et des églises et ont clairement démontré au monde entier leur hostilité ouverte à la sainteté des religions divines et à leurs enseignements divins.