Nasser Kanani, en réponse à une question du correspondant de Sputnik sur l'affirmation de Mike Turner, président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants des États-Unis, selon laquelle l'Iran disposera d'armes nucléaires d'ici la fin de l'année, a déclaré : « Les armes nucléaires n'ont pas leur place dans la doctrine de défense et de sécurité de l'Iran».

La stratégie et la doctrine de la République islamique d'Iran sont l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire en fonction des besoins et des plans de développement et sur la base des droits et obligations internationaux du pays en vertu du traité de non-prolifération nucléaire et de l'accord de garanties généralisées, a réaffirmé Kanani.

Les armes nucléaires n'ont jamais eu leur place dans la doctrine de défense et de sécurité de l'Iran et de telles allégations sans fondement, qui ont été soulevées par des fonctionnaires américains dans différentes littératures depuis des décennies, visent à présenter le programme nucléaire pacifique de l'Iran comme une question de sécurité et sont conformes à la politique des sionistes qui recourent à la politique de l'aérophobie. Cette approche remonte aux déclarations et aux allégations du Premier ministre israélien Netanyahu au cours des dernières années, et les responsables américains annoncent faussement de nouvelles dates pour l'armement nucléaire de l'Iran dans le cadre de la politique d'irronophobie depuis des années, ce qui s'est toujours avéré faux, a poursuivi le diplomate.

La République islamique d'Iran estime que ces déclarations et ces allégations sont sans valeur et il convient de noter que ces déclarations et des positions similaires sont avancées dans l'atmosphère des élections américaines, qui peuvent également avoir des objectifs électoraux et sont avancées dans le cadre de la concurrence entre les deux partis, a ajouté M. Kanani.