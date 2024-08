13 Palestiniens tués lors d'une attaque israélienne contre une école et des camps de réfugiés

Dans son dernier crime contre les Palestiniens, le régime israélien a attaqué une école et plusieurs camps de réfugiés palestiniens, faisant 13 morts parmi les Palestiniens.

Des sources médicales ont rapporté que dans le bombardement de l'école « Salah al-Din », appartenant à l'agence de l'ONU pour l'aide et l'emploi des réfugiés palestiniens, située dans l'ouest de Gaza, 5 réfugiés palestiniens ont été tués et plusieurs ont été blessés.

En outre, lors d'une frappe aérienne israélienne sur un camp de réfugiés à « Bani Suheila », situé à l'est de Khan Younis dans le sud de Gaza, 7 Palestiniens, dont 2 enfants et 5 femmes, ont été tués.

D'autre part, le ministère palestinien de la Santé à Gaza, en référence à la persistance des agressions du régime israélien contre Gaza et à la poursuite des attaques du régime israélien à proximité de l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, a appelé les organisations internationales et les institutions de l'ONU à prendre les mesures nécessaires pour protéger cet hôpital et son personnel médical.

Dans ce contexte, le ministère palestinien de la santé dans la bande de Gaza a annoncé aujourd'hui que l'armée d'occupation israélienne avait commis quatre nouveaux massacres contre des civils palestiniens dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures.

Le ministère a ajouté qu'au cours de ces attaques, 50 Palestiniens ont été tués et 124 blessés. Cela porte à 40223 le nombre de morts et à 92981 le nombre de blessés dans la guerre contre Gaza depuis le 7 octobre. Des milliers de personnes sont toujours portées disparues et ensevelies sous les décombres dans la bande de Gaza.