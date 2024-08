La réponse de l'Iran à Israël sera faite avec "un maximum de surprise"

New York - IRNA - L'ambassadeur et représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies, Amir Saeed Iravani, a déclaré à propos du moment opportun pour la réponse de l'Iran à l'agression israélienne et à l'assassinat d'Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas à Téhéran : Cela sera fait avec un maximum de surprise.

Dans une conversation avec Al Jazeera, l'ambassadeur de l'Iran auprès des Nations Unies a ajouté : « La réponse de l'Iran devrait punir l'agresseur pour l'acte terroriste et la violation de la souveraineté nationale de l'Iran et renforcer la capacité de dissuasion de l'Iran enfin provoquer de profonds regrets au sein du régime. » En outre, la réponse de l'Iran doit être soigneusement ajustée pour éviter tout effet négatif possible sur un éventuel cessez-le-feu [à Gaza]. Mardi soir, heure locale, le représentant de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies, en réponse à la question de savoir si l'Iran avait délibérément retardé la réponse au régime israélien jusqu'à ce que l'issue des pourparlers de cessez-le-feu à Gaza soit connue, a déclaré : " La réponse de l'Iran devrait être deux résultats clairs. Premièrement, il doit punir l'agresseur pour terrorisme et violation de la souveraineté nationale de l'Iran. Deuxièmement, cela devrait renforcer la puissance de dissuasion de l'Iran et amener le régime à éprouver de profonds remords pour prévenir toute agression future. »

