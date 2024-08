Gaza: déplacement d'un million et 700 000 Palestiniens

Le Bureau d'information de l'Autorité palestinienne à Gaza a annoncé dans un communiqué que l'armée israélienne continue de commettre les crimes les plus odieux contre les civils dans la bande de Gaza, notamment le crime de réinstallation forcée et de déplacement forcé de plus de 1 million 700 000 civils. » a souligné le Palestinien.

Dans cette déclaration, il est indiqué que le régime sioniste oblige les citoyens palestiniens à quitter leurs maisons et leurs villages et à les déplacer en menaçant de tuer et de bombarder et en utilisant des armes internationalement interdites, dont l'utilisation est considérée comme un crime contre l'humanité. Il ne fait aucun doute que le régime sioniste tente délibérément d'étouffer les citoyens palestiniens et la société de la bande de Gaza en les rassemblant dans une très petite zone, qui fait un dixième de la taille de la bande de Gaza.