L'équipe iranienne de lutte junior est devenue championne du monde

Téhéran- IRNA- L'équipe iranienne de lutte des jeunes a remporté 3 médailles d'or et 3 médailles de bronze et est devenue championne du monde.

Selon le rapport d'IRNA mercredi soir 21 août, les compétitions du championnat du monde de lutte junior se sont déroulées du 19 au 21 août 2024 à Amman, la capitale de la Jordanie, et se sont terminées le mercredi soir par la présentation des meilleures équipes.

À l'issue de cette compétition, l'équipe iranienne a pu remporter 3 médailles d'or et 3 médailles de bronze, décrochant ainsi le titre de champion de cette saison, et se plaçant une fois de plus à la première place mondiale.

Dans ces compétitions, l'équipe de notre pays a remporté la médaille d'or par Armin Shamsipour dans les 48 kg, Amir Mehdi Saidi Nava dans les 65 kg et Daniyal Ezadi dans les 92 kg.

Abolfazl Karmi a remporté les médailles de bronze en 51 kg, Emadreza Mohsennejad en 80 kg et Ali Asghar Dadbakhsh en 110 kg.

Dans le classement par équipes, l'Iran a remporté le championnat avec 140 points, tandis que les équipes de l'Ouzbékistan avec 113 points et de l'Azerbaïdjan avec 105 points se sont classées deuxième et troisième.