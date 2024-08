Les développements défensifs se poursuivent dans un objectif de dissuasion active (Ministre iranien de la Défense)

L'émir général de brigade "Aziz Nasirzadeh" a déclaré ce jeudi matin, 22 août, après avoir assisté au ministère de la Défense et du Soutien aux forces armées et présenté ses condoléances à l'occasion des jours de deuil d'Arbain du très vénéré Imam Hussein (P) : Je félicite tous les experts, scientifiques et penseurs de ce domaine la Journée de l'industrie de la défense.

Nous rendons hommage à la mémoire des ministres de la Défense, le Martyr Chamran, le Martyr Fakuri, le Martyr Namjouy et le scientifique Martyr Fakhrizadeh. Appréciant les efforts du général de brigade Ashtiani, ministre de la Défense du 13ème gouvernement, il a déclaré : Les efforts du général Ashtiani et des ministres qui l'ont précédé ont été très efficaces ces dernières années, et de très bons résultats ont été obtenus, et tout ces très chers martyrs ont fait de nombreux efforts pour élever la place de la Révolution islamique et la République islamique d'Iran. Ils l'ont fait, et si Dieu le veut, le chemin de ces êtres chers continuera. Faisant référence aux menaces existantes, le ministre de la Défense et du Soutien aux Forces armées a déclaré : Dans les secteurs où il y a une priorité, nous devons accélérer le travail et agir à pas de géant. Déclarant que l'industrie de la défense est une industrie de pointe, le général Nasirzadeh a précisé que des concepts tels que la confiance en soi, l'autonomie et le travail assidu ont été définis et manifestés dans l'industrie de la défense, et que cette industrie peut être un modèle à suivre pour les industries du pays tout entier.

Le ministre de la Défense et du Soutien aux forces armées, se référant à ses plans, qui ont également été présentés au Parlement, a déclaré : Si Dieu le veut, le développement de la défense se poursuivra dans le but d'une dissuasion active par la puissance, et de la défense des technologies seront utilisées pour résoudre les goulots d'étranglement dans le pays où il existe.