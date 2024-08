Ammar Al-Hakim félicite le président Pezeshkian pour le vote de confiance à son gouvernement

Selon l'IRNA, citant le bureau des médias du Mouvement de la sagesse nationale irakienne, Sayyed Ammar al-Hakim a écrit jeudi 22 août dans un message de félicitations au Dr Masoud Pezeshkian:

« Je suis heureux d'annoncer la formation de votre honorable gouvernement et le vote de confiance de tous les membres du Parlement. L'approche du gouvernement iranien témoigne d'une bonne compréhension de la situation actuelle et d'une volonté de prévenir les tensions dans la région, a-t-il ajouté.

Ce gouvernement représente le consensus national et exprime une réponse avancée aux circonstances de cette étape et une compréhension profonde de ses risques, combinant la réalité et la sagesse politique pour interagir avec les besoins de cette étape et, par-dessus tout, prévenir l'augmentation des tensions dans la région, a ajouté M. Al-Hakim, en soulignant l'importance de la coopération entre les deux pays voisins dans le cadre de priorités communes, notamment économiques, et en s'appuyant sur des fondements culturels et historiques et les liens géographiques, qui sont parmi les fondements communs les plus importants.