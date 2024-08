Un drapeau palestinien de 50 mètres brandi lors de la marche d'Arbaeen

La destination de cette marche était le "Mokeb" Nada al-Aqsa ou d' "Appel d'Al Aqsa " avec des serviteurs fidèles palestiniens.

Mokeb désigne les stations pour rendre service gratuitement aux pèlerins. Il s'agit de groupes d'accompagnement pour l'hébergement, l'accueil et l'alimentation des pèlerins en route pour les lieux religieux saints, notamment les lieux chiites.

Cette année dans le Mokeb d'al-Aqsa", il y a des invités palestiniens qu' accueillent les pèlerins.

🔹️ On pouvait y voire de volumineux maquettes de la mosquée Al-Aqsa.

En outre, un studio de verre a été préparé pour cette procession et différents réseaux préparent et diffusent des programmes depuis ce Mokeb

Il y a des hôtes palestiniens dans cette station où ils sont chargés d'accueillir les pèlerins. Ils servent aux pèlerins des biscuits palestiniens, de l'eau, des dattes et du sirop.

La réaction des pèlerins face aux hôtes palestiniens est également significative ; Beaucoup demandent à prendre des photos avec eux, à lever la main et à faire un signe « V » avec leurs doigts pour la victoire. Certains des plus jeunes sympathisent avec les hôtes avec un anglais et un arabe approximatifs, mais le comportement des hommes âgés est également intéressant ; dès la rencontre, ils les embrassent, ils leur embrassent les épaules, les épaules des hommes palestiniens, leur serrent la main. C’est peut-être le sentiment de sympathie et de souhait de réussite le plus fort que deux gens sans langue commune puissent éprouver l’une envers l’autre.