Ishaq Brik", général à la retraite et expert militaire du régime sioniste, a une nouvelle fois critiqué l'action du Premier ministre Benjamin Netanyahu en ce qui concerne un accord de cessez-le-feu avec la Résistancepalestinienne.

Réagissant aux évolutions il a déclaré : "Les conditions supplémentaires imposées par Netanyahu ont rendu le cessez-le-feu et le retour des otages plus difficiles. Brik a averti que si la guerre avec le Hamas et le Hezbollah se poursuit, le régime sioniste s'effondrera dans moins d'un an. Il a ajouté : Yoav Gallant (le ministre de la Guerre du régime sioniste) comprend que nous nous noyons dans le marais de Gaza et que nous perdons nos soldats et que nous n'atteignons pas notre objectif de détruire le Hamas.

Malgré les efforts de l'Égypte, du Qatar et des États-Unis pour parvenir à un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, Netanyahu a une fois de plus fait obstruction à l'accord et a annoncé qu'il n'était pas sûr de parvenir à un accord avec le Hamas et que le régime sioniste ne se retirerait pas en aucun cas de l'axe Netsarim dans le centre de la bande de Gaza et l'axe de Philadelphie (Salah al-Din) à la frontière sud de la bande de Gaza avec l'Égypte .