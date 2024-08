Le développement des liens entre l'Iran et l'UE passe par la suppression des politiques erronées (nouveau ministre iranien des affaires étrangères)

Abbas Araghchi, lors d'un entretien téléphonique avec le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, jeudi, a déclaré que « La République islamique d'Iran se félicite du développement des relations avec l'Union européenne dans une atmosphère basée sur le respect mutuel, et cela nécessite un dialogue pour résoudre les problèmes entre les deux parties et corriger les politiques erronées des pays européens ».

Pour sa part, M. Borrell a félicité M. Araghchi pour son élection au poste de ministre des affaires étrangères de la République islamique d'Iran.

Faisant référence aux problèmes régionaux et mondiaux existants, il a exprimé l'espoir que les dialogues et consultations politiques entre l'Iran et l'Union européenne se poursuivront et s'étendront sous l'administration du président Pezeshkian.

Les deux parties ont également abordé plusieurs autres questions, notamment les négociations sur la levée des sanctions et les derniers développements liés à la guerre et aux crimes du régime sioniste à Gaza.