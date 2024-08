L'armée yéménite cible des navires liés à Israël en mer Rouge

En soutien au peuple opprimé de Palestine et à ses combattants, et en réponse à l'agression des États-Unis et du Royaume-Uni, les forces armées yéménites ont mené deux opérations militaires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, a déclaré Saree.

Ces opérations ont notamment visé le pétrolier « SOUNION » dont le propriétaire était lié aux sionistes, a précisé M. Saree, ajoutant que le pétrolier cherchait à violer l'interdiction d'entrer dans les ports de la Palestine occupée.

« Ce pétrolier a été touché de manière précise et directe alors qu'il se déplaçait en mer Rouge », a-t-il ajouté.

L'autre opération visait le navire Sw North Wind I, lié à Israël, en raison de la violation de l'interdiction d'entrer dans le port de la Palestine occupée. « Ce navire a été touché directement et précisément alors qu'il se déplaçait dans le golfe d'Aden et la mer Rouge.