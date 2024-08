Les forces de renseignement iraniennes ont arrêté 14 membres du groupe terroriste Daesh

Dans un communiqué publié vendredi, le ministère iranien des Renseignements a annoncé l'arrestation de 14 terroristes de l'organisation terroriste Daech.

Le communiqué du ministère se lit comme suit : 14 éléments de l'organisation terroriste dirigée par les États-Unis et le sionisme, connue sous le nom du Daech de Khorasan, ont été identifiés au cours d'une série d'opérations menées par les forces de sécurité à Téhéran et dans les provinces d'Alborz, de Fars et de Khūzestān, et ont été arrêtés sur ordre du pouvoir judiciaire. Les accusés étaient entrés illégalement dans le pays au cours des derniers jours dans le but de mener des opérations terroristes.

Sept membres ont été arrêtés dans la province de Fars et sept autres terroristes ont été arrêtés dans les provinces de Téhéran, d'Alborz et du Khūzestān. Les résultats des enquêtes et des interrogatoires seront publiés ultérieurement, a fait savoir le ministère iranien des Renseignements.