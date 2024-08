L'Iran et l'Allemagne appellent au dialogue pour résoudre les problèmes

Téhéran (IRNA)- La ministre allemande des affaires étrangères, Annalena Baerbock, et Abbas Araqchi ont exprimé la détermination de l'Iran et de l'Allemagne à résoudre les problèmes par le dialogue et la poursuite des consultations politiques.

Lors d'une conversation téléphonique jeudi, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a félicité son homologue iranien Abbas Araqchi pour sa prise de fonction. Mme Baerbock a également exprimé son espoir de voir les relations entre les deux pays se développer sous la nouvelle administration iranienne et de voir disparaître les défis et les obstacles existants. Pour sa part, Araqchi a souligné la nécessité de poursuivre les consultations politiques entre les deux pays. Il a déclaré que le respect mutuel et l'accent mis sur les intérêts communs sont essentiels pour maintenir et renforcer les relations bilatérales dans divers domaines, a rapporté le site web du ministère des affaires étrangères. Les deux hauts diplomates ont également échangé leurs points de vue sur les questions d'intérêt mutuel dans les relations bilatérales ainsi que sur les développements régionaux et internationaux. Ils ont souligné la détermination des deux pays à résoudre les problèmes actuels par le dialogue et la poursuite des consultations politiques.