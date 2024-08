Araghchi à l'adresse de Paris et de Londres : Nous ne renoncerons pas à notre droit absolu de riposter contre le régime sioniste

Selon l'IRNA, lors d'un entretien téléphonique avec Seyyed Abbas Araghchi, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, tout en le félicitant pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères, a annoncé la disposition de son pays à poursuivre les consultations diplomatiques avec la République islamique d'Iran dans le domaine de relations bilatérales et questions régionales et internationales.

Evoquant les efforts diplomatiques en cours pour parvenir à un cessez-le-feu dans la guerre à Gaza, le ministre français des Affaires étrangères a exprimé l'espoir que les consultations bilatérales se poursuivront à cet effet, soulignant la nécessité d'un dialogue avec toutes les parties en vue de réduire les tensions et de parvenir à la paix.

Araghchi, tout en remerciant son homologue français pour ses félicitations et en soulignant le bilan historique des relations entre la République islamique d'Iran et la France, a exprimé la volonté de Téhéran de renforcer les dialogues constructifs afin d'élargir la coopération.

Faisant référence à la complexité des problèmes dans la région de l'Asie occidentale et aux politiques et actions du régime sioniste visant à intensifier les tensions et à étendre la portée de l'instabilité dans toute la région, Araghchi a demandé à la France et aux autres parties occidentales d'empêcher la propagation de la guerre et d'accroître les tensions par le seul coupable de cette situation, à savoir l’orientation sioniste du régime.

Araghchi a considéré l'acte criminel du régime d'occupation sioniste consistant à assassiner le leader politique du Hamas à Téhéran comme une violation impardonnable de la sécurité et de la souveraineté territoriale de l'Iran et a souligné le droit de l'Iran de punir l'agresseur.

Au cours de cette conversation, des opinions ont également été échangées sur d'autres sujets d'intérêt, notamment le domaine consulaire.

Aussi, le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy, lors d'une conversation téléphonique avec Seyyed Abbas Araghchi, tout en le félicitant pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères, a considéré le début du 14ème gouvernement comme une nouvelle opportunité d'intensifier les consultations diplomatiques entre les deux pays.

Faisant référence aux développements à Gaza, Lami a appelé l'Iran à jouer un rôle dans la réduction des tensions dans la région.

Seyyed Abbas Araghchi a également exprimé sa gratitude pour l'appel de son homologue anglais, décrivant les hauts et les bas de la coopération bilatérale au cours des dernières années : La République islamique d'Iran ne veut pas étendre la guerre et accroître les tensions dans la région, mais elle a son droit absolu de réagir. Les activités criminelles et terroristes du régime sioniste à Téhéran ne seront pas tolérées.

Toujours lors de cette conversation téléphonique, les deux parties ont également prêté attention et échangé des opinions sur certains sujets d'intérêt, notamment les négociations liées à la levée des sanctions, et ont exprimé leur volonté pour la poursuite des négociations.