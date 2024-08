Gaza: les Yéménites soulignent une fois de plus leur soutien aux Palestiniens

Les habitants de Sanaa ont assisté aujourd'hui (vendredi) 23 août à une manifestation de soutien à la population de Gaza sur la place al-Sabein, scandant des slogans contre les crimes du régime sioniste.

En brandissant les drapeaux du Yémen et de la Palestine, les manifestants ont fermement condamné le silence de la communauté internationale, des pays occidentaux et la complicité et conspiration des pays arabes et musulmans concernant la campagne génocidaire des Palestiniens, en particulier des enfants, des femmes et des civils dans la bande de Gaza et dans toute la Palestine.

A Hodeidah, les membres du Parlement et du Conseil consultatif, le vice-gouverneur, les directeurs généraux et les commandants militaires de la province étaient présents avant la manifestation et les manifestants ont réitéré leur soutien au peuple opprimé de Palestine jusqu'à la victoire sur le régime d'occupation.

Dans la province de Saada, les gens ont manifesté sur 26 places contre les crimes du régime d'occupation sioniste et le meurtre de la population sans défense gazaoui. Les habitants de la ville de Saada ont manifesté leur soutien à la libération de la Palestine de l'occupation sioniste.

Les manifestants yéménites à travers le pays, plaidant une fois de plus pour l'option de la résistance contre les forces dominatrices et arrogantes du monde, ont souligné que le gouvernement américain a perdu son prestige et sa position en raison de son insistance à dissimuler les crimes du régime sioniste perpétrés et en cours dans la bande de Gaza.