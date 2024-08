Erevan apprécie les positions de la République islamique d'Iran concernant l'Arménie et la région

Selon l’IRNA, Ararat Mirzoian, le plus haut diplomate d'Arménie, a félicité Seyyed Abbas Araghchi, le nouveau ministre des Affaires étrangères de notre pays, pour sa nomination au poste de ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran.

Tout en exprimant sa satisfaction quant aux relations amicales entre les deux pays, Ararat Mirzoian a souligné la volonté d’Erevan de développer les relations entre l'Arménie et la République islamique d'Iran.

Il a également remercié les positions de la République islamique d'Iran concernant l'intégrité territoriale de l'Arménie et les développements dans la région.

Pour sa part, Abbas Araghchi, tout en soutenant le développement des relations entre les deux pays, a souligné la volonté de la RII d’élargir ses relations avec l'Arménie.

Tout en soulignant la politique de la République islamique d'Iran visant à soutenir l'intégrité territoriale des pays de la région et l'immuabilité des frontières internationales, le nouveau chef de la diplomatie iranienne, a exprimé son soutien aux pourparlers de paix entre l'Arménie et ses voisins et a déclaré prêt Téhéran à soutenir une paix durable dans la région.

Araghchi a également souligné l'immuabilité de la politique de la République islamique d'Iran à l'égard de la région qui est pour la paix et la stabilité.

Les deux parties ont également convenu de se consulter constamment.