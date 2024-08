Le 14ème gouvernement iranien continue à soutenir l’axe de la Résistance contre l’Occupation israélienne

Selon le rapport de l’IRNA, ce vendredi 23 août, Abdallah Bou Habib, ministre libanais des Affaires étrangères, a félicité son homologue iranien, Seyyed Abbas Araghchi pour sa nomination à la tête de la diplomatie de la République islamique d'Iran et a souhaité à Araghchi plein succès durant son mandat.

Lors de cette conversation téléphonique, Abbas Araghchi a souligné l'approche du nouveau gouvernement de la République islamique d'Iran consistant à continuer de soutenir le gouvernement, le peuple et la Résistance du Liban contre l'agression du régime sioniste.

Le ministre libanais des Affaires étrangères a pour sa part exprimé l'espoir que le processus de développement et de renforcement des relations et de la coopération entre la République islamique d'Iran et le Liban se poursuivra.

Araghchi et Bou Habib ont également échangé leurs points de vue sur les derniers développements régionaux dont notamment la poursuite des crimes de guerre du régime sioniste en Palestine, ainsi que les actes d’agression du régime d’Occupation israélien contre le Liban.

Les deux parties ont souligné leur volonté de poursuivre les consultations conjointes dans divers domaines d'intérêt et de préoccupation des deux pays amis.