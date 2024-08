La politique de soutien à la Syrie se poursuivra dans le nouveau gouvernement iranien (Araghchi)

Lors d'une conversation téléphonique ce vendredi 23 août avec Seyyed Abbas Araghchi, le chef de la diplomatie syrienne Fayçal al-Meqdad l'a félicité pour sa nomination au poste de nouveau ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran et lui a souhaité plein succès.

Fayçal al-Meqdad a à cette occasion transmis les salutations chaleureuses du président syrien au Guide suprême de la Révolution, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei, et au Président Massoud Pezeshkian, et a souligné les efforts particuliers de son pays pour poursuivre et renforcer les relations stratégiques avec l'Iran.

Le nouveau ministre des Affaires étrangères de notre pays, Abbas Araghchi, a également remercié son homologue syrien pour son appel et ses vœux avant de souligner la poursuite de l'approche de la République islamique d'Iran au sein du nouveau gouvernement en faveur de la Syrie et des pays soutenant la Résistance contre le régime d’Occupation sioniste.

Les ministres des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran et de la Syrie ont souligné la poursuite des consultations et de la coordination entre les deux parties afin de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines, ainsi que leur lutte contre l'agression et les crimes du régime d'occupation sioniste et leur soutien à la Palestine.

Les deux hommes se sont également mutuellement invitées à effectuer des visites dans leurs capitales respectives.