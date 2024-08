Les forces armées yéménites diffusent les images de l'attaque contre un pétrolier lié à l'ennemi israélien en mer Rouge

Les forces armées yéménites ont mené deux opérations militaires dans la mer Rouge et le golfe d'Aden, en guise de victoire pour l'oppression du peuple palestinien et de ses moudjahidines et en représailles à l'agression américano-britannique contre notre pays, a rapporté l’agence de presse yéménite saba.

La première opération visait le navire pétrolier (SOUNION) qui appartient à une société liée à l'ennemi israélien et qui a violé la décision d'interdiction d'entrée dans les ports de Palestine occupée.

Le navire a été touché avec précision et directement alors qu'il naviguait dans la mer Rouge et risque désormais de couler.

L'autre opération visait le navire (Sw North Wind I) qui appartient également à une société liée à l'ennemi israélien et qui a violé la décision d'interdiction d'entrée dans les ports de Palestine occupée.

Il a été touché avec précision et directement alors qu'il naviguait dans le golfe d'Aden et la mer Rouge.

Les deux opérations militaires ont été menées par la marine, les drones et les forces de missiles, avec un certain nombre de bateaux sans équipage, de missiles balistiques, de missiles ailés et de drones.

Les forces armées yéménites confirment leur poursuite du blocus naval contre l'ennemi israélien et ciblent tous les navires associés ou appartenant à des entreprises qui traitent avec l'ennemi israélien dans la zone des opérations militaires annoncées dans les déclarations précédentes.

Les opérations des forces armées yéménites ne s'arrêteront pas tant que l'agression ne sera pas arrêtée et que le blocus imposé à notre peuple dans la bande de Gaza ne sera pas levé.