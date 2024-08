France – Palestine : L’assureur AXA contraint à quitter le marché financier d’Israël

Dans un rapport publié le 21 août dernier, l’ONG Ekō souligne que « le géant de l’assurance AXA s’est désinvesti de toutes les banques israéliennes finançant les crimes de guerre contre les Palestiniens ».

En effet, celui-ci a été contraint de retirer les fonds de plusieurs dizaines de millions de dollars qu’il investissait dans les banques israéliennes, épine dorsale de la colonisation des terres palestiniennes, ainsi que d’Elbit Systems, le principal fabricant d’armes israélien.

Selon l'Association belgo-palestinienne, le géant français de l’assurance multinationale AXA investissait plus de 91 millions de dollars dans le fabricant d’armes israélien Elbit Systems et dans les cinq premières banques israéliennes (Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bank Mizrahi-Tefahot, First International Bank of Israel et Israel Discount Bank) qui financent les colonies illégales d’Israël.

En 2019 déjà, AXA avait cessé de financer Elbit Systems, un important fabricant d'armes israélien, qui produit des bombes à fragmentation.

Selon la RFI, depuis le début de la guerre, les investissements étrangers en Israël ont chuté de près de 60%. Cette chute sans précédent a de lourdes conséquences pour l’économie israélienne. En juin, le géant américain Intel a suspendu un projet de construction d’une usine de puces électroniques, un investissement de 25 milliards de dollars qui pourrait donc ne jamais voir le jour.

Le Collectif Palestine Vaincra ajoute que cette décision d'AXA a été saluée comme une victoire par le mouvement de solidarité avec la Palestine et de nombreuses organisations dans le monde qui ont participé à la mobilisation de boycott de cette entreprise française complice de la colonisation en Palestine, à l’image de l’AFPS, BDS France ou encore CAPJPO-Europalestine.

Après le succès de la campagne #BoycottPUMA, cette nouvelle victoire témoigne de l’efficacité du boycott comme arme de mobilisation collective. Autre exemple de réussite, des géants de l’industrie agroalimentaire comme Mac Donald’s et Starbucks ont annoncé des pertes records.