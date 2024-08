Le Hezbollah vise les positions de Hermon, al-Rahib, Maskfam et Yara

Dans un communiqué, la Résistance islamique a déclaré : « En soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza et à sa résistance courageuse et honorable, les Moudjahidine de la Résistance islamique ont pris pour cible, à 8h30 samedi 24-8-2024, une position de soldats ennemis sur le site du Hermon avec un hélicoptère en piqué et l'ont touchée directement.

Dans une autre déclaration, il est dit : « En soutien à notre peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance courageuse et honorable, à 12h00 le samedi 24-8-2024, les moudjahidines de la résistance islamique ont pris pour cible la position Al-Rahib avec des obus d'artillerie et l'ont touchée directement.

Dans une troisième déclaration, il est dit : « En soutien à notre peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance vaillante et honorable, à 12 h 15 le samedi 24-8-2024, les moudjahidines de la résistance islamique ont pris pour cible le matériel d'espionnage du site d'Al-Rahib avec un hélicoptère en piqué et l'ont touché directement ».

Dans une quatrième déclaration, en soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza et à sa résistance courageuse et honorable, les moudjahidines de la résistance islamique ont pris pour cible, à 10 h 15 le samedi 24 août 2024, un déploiement de soldats ennemis dans les environs du site de Maskafam avec des armes appropriées et l'ont frappé directement.

Dans une autre déclaration, il est dit : « En soutien à notre peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et à sa résistance courageuse et honorable, et en réponse aux attaques de l'ennemi contre les villages du sud inébranlables et les refuges, les moudjahidines de la résistance islamique ont lancé samedi 24-8-2024 une attaque aérienne avec un drone en piqué sur le quartier général de la nouvelle brigade occidentale au sud de la colonie de Yara, visant les positions de ses officiers et de ses soldats, et l'ont touché avec précision.